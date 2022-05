Streit um Sargpflicht in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach einem Gesetzesvorstoß der oppositionellen Grünen vom Januar will Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) im Laufe des Jahres einen eigenen Entwurf für ein liberalisiertes Bestattungsgesetz vorbereiten. Eckpunkte stehen bereits: „Aus Gründen der Religionsvielfalt, Religionsfreiheit und der Neutralität des Staates ist es meiner Ansicht nach angezeigt, die Sargpflicht zu lockern und eine Bestattung in Tüchern zu erlauben“, sagte Grimm-Benne. Bestattungen in Tüchern sind im Judentum und im Islam üblich.