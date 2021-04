Testpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt: Facebook Live am Freitag mit Minister Tullner

Nach Protesten und Urteil zur Testpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt: Eltern und Schüler können am Freitag um 13 Uhr Fragen an Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) stellen .

Facebook-Live am 16. April mit Minister Tullner zur Testpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. Nach der Einführung von Corona-Pflichttests für die Teilnahme am Unterricht in der Schule hat es viel Protest am Vorgehen gegeben. Allein in der vergangenen Woche erreichten Sachsen-Anhalts Bildungsministerium rund 150 E-Mails, Postkarten oder Anrufe von Eltern und Angehörigen von Schulkindern. Warum aber hat das Land die Auflage eingeführt? Warum werden auch Kinder getestet, die keine Symptome haben? Warum gilt eine Maskenpflicht in Schulen auch für Schüler, die negativ getestet wurden? Wie geht es nach dem Gerichtsurteil zur vorläufigen Aussetzung der Testpflicht in dieser Woche weiter?

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) stellt sich am Freitag in einer Volksstimme-Live-Übertragung mit Volksstimme-Reporter Alexander Walter bei Facebook den Fragen von Eltern und Großeltern. Die Live-Übertragung beginnt um 13 Uhr. Fragen an Herrn Tullner können Sie bei Facebook ab sofort posten.

Die Redaktion wählt die wichtigsten Themen aus, diese werden in der Live-Übertragung vorgelesen und diskutiert. Auch am Freitag können aber noch Fragen gestellt werden.