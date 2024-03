Schienen-Nahverkehr Trotz Verspätungen: Sachsen-Anhalts Bahnen erzielen Fahrgastrekord

Streiks, Ausfälle, Baustellen: Dennoch stiegen so viele Menschen wie lange nicht in Sachsen-Anhalts Nahverkehrszüge ein. Das Verkehrsministerium sagt, wo es zusätzliche Züge einsetzen will und was es kostet.