Über 800 neue Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt in Sachsen-Anhalt fast unverändert. Laut Sozialministerium liegt sie am Freitag bei 185,4. Zudem wurden 803 Corona-Neuinfektionen und weitere 13 Todesfälle gemeldet.

Magdeburg (vs). Das Sozialministerium meldet am 23. April 2021 803 Corona-Neuinfektionen für Sachsen-Anhalt. 13 weitere Todesfälle sind nach Landesangaben zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Ministeriums zum Vortag fast unverändert auf dem Stand von 185,4. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 87.039 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. 76.511 Menschen gelten als genesen.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 36



Anhalt-Bitterfeld 100

Börde 36

Burgenlandkreis 72

Landkreis Harz 71

Jerichower Land 24

Mansfeld-Südharz 67

Saalekreis 115

Salzlandkreis 52

Stendal 33

Wittenberg 53

Dessau-Rosslau 33

Halle 66

Magdeburg 45

Situation in den Krankenhäusern: Derzeit sind 139 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid19-Patienten belegt. 88 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Die aktuellen 13 Sterbefälle verteilen sich wie folgt: LK Anhalt-Bitterfeld (3), LK Burgenlandkreis (4), LK Harz (3), LK Saalekreis (1), SK Halle (2).

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 426.995. Zusätzlich wurden 80.338 Menschen von niedergelassenen Ärzten geimpft. Die Impfquote liegt damit nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 23,2 Prozent. Genau 132.155 Menschen bekamen in Sachsen-Anhalt bereits die zweite Impfung. Damit gelten etwa sechs Prozent der Einwohner von Sachsen-Anhalt als vollständig immunisiert. In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Sozialministeriums seit der letzten Meldung am Vortag 16.642 Erstimpfungen verabreicht.