Russische Invasion Ukrainische Schüler: Zufluchtsort Magdeburg

Immer mehr Kinder aus der Ukraine kommen in Sachsen-Anhalts Schulen an. Die Evangelische Grundschule in Magdeburg war eine der ersten, die Kinder aufgenommen hat. Wie sind sie in der Schule angekommen, was bewegt beide Seiten? Ein Besuch.