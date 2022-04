Um bis zu 42 Prozent: Saftiger Anstieg bei Strompreisen in Sachsen-Anhalt

Nach den Gastarifen ziehen auch die Strompreise kräftig an. Haushalte in Sachsen-Anhalt müssen mit bis zu 450 Euro mehr im Jahr rechnen, weil die Stadtwerke ihre Tarife erhöhen.

Die Strompreise in Sachsen-Anhalt ziehen an

Magdeburg - In den nächsten Monaten müssen sich viele Kunden auf saftige Strompreiserhöhungen gefasst machen, da fast alle Stadtwerke die Tarife anziehen. Hauptgrund: Die Einkaufspreise am Markt haben sich binnen eines Jahres mehr als verdreifacht. Zwar sank die EEG-Umlage für Ökostrom, doch die dämpfende Wirkung verpufft. Gängige Haushaltstarife steigen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 42 Prozent. In Stendal muss ein Haushalt bei üblichem Verbrauch gut 450 Euro mehr im Jahr zahlen; in Magdeburg und Zerbst sind es 150 Euro.