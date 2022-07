Kriminalität Unbekannte zerschneiden in der Börde Kabel der Bahn - drei Fälle in drei Tagen

Unbekannte haben am Mittwoch Signal-Kabel der Bahn auf der Strecke Magdeburg - Hannover durchtrennt. In den letzten Tagen gab es bereits ähnliche Fälle an Schranken in der Börde.