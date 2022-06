Unentdeckte Schätze: Wie Altmärker mit einer Immobilienplattform gegen den Leerstand kämpfen

„Luxus der Leere“ heißt eine Immobilienplattform aus der Altmark. Sie will potenzielle Käufer für schwer vermittelbare Objekte an unbekannteren Orten interessieren. Ihr Motto: Dort, wo nichts ist, gibt es Raum für Neues.

Magdeburg - Hohenberg-Krusemark, Ortsteil Hindenburg: Etwas verschlafen steht das denkmalgeschützte Bauernhaus in der Landschaft, Efeu überwuchert das Fachwerk, nicht weit entfernt ein kleiner See. Es gibt Schätze, nach denen nur noch niemand gesucht hat, davon sind die Macher der Altmärker Immobilienplattform „Luxus der Leere“ überzeugt. Sie wollen künftig noch mehr Liebhaberobjekte an den Mann bringen und so etwas gegen den Leerstand in der Region tun.