Studienbeginn Uni Halle zufrieden mit Studienanfänger-Zahlen

Die Pandemie mit Kontakt- und Reisebeschränkungen sowie Online-Lehre hat die Studentenzahlen an mehreren Hochschulen in Sachsen-Anhalt zuletzt sinken lassen. Zum Wintersemester starten die Einrichtungen jetzt wieder in den Präsenzbetrieb. Und auch der Zulauf zieht wieder an - wenn auch nicht überall in gleichem Maße.