In Magdeburg bahnt sich möglicherweise ein stärkeres Zusammenwachsen der beiden großen Krankenhäuser an: Das Uniklinikum Magdeburg hat der Landeshauptstadt offenbar angeboten, die Mehrheitsanteile des Städtischen Klinikums zu übernehmen.

Magdeburg - „Das Uniklinikum Magdeburg hat der Stadt angeboten, ,50 Prozent plus 1’ der Anteile des Städtischen Klinikums zu übernehmen“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Donnerstag der Volksstimme.

Die Oberbürgermeisterin hielte den Schritt für sinnvoll. „Im Moment sind wir Wettbewerber, wir müssen aber schauen, dass wir zusammen die Versorgung für die Menschen im nördlichen Sachsen-Anhalt auf höchstem Niveau sicherstellen.“

Stadt stellt grundsätzliche Bedingungen für Teilübernahme - Stadtrat entscheidet

Wichtig sei ihr, dass das Städtische Haus in öffentlicher Trägerschaft bleibt“, betonte Borris. Es gebe auch Interessensbekundungen privater Käufer. „Das aber lehnen wir ab.“

Schon vor einer Befassung des Stadtrats, der in der Sache das letzte Wort hätte, nannte die Rathauschefin Bedingungen für einen möglichen Deal: „Voraussetzung wäre, dass die Leistungsspektren beider Häuser vor dem Verkauf klar aufgeteilt werden.“

Zudem wolle die Stadt eine Sperrminorität bei strategischen Entscheidungen. Heißt: Obwohl Magdeburg als Träger des Städtischen Klinikums mit rund 1900 Mitarbeitern und 800 Betten nach einem Verkauf weniger Anteile hielte als das größere Uniklinikum (4500 Mitarbeiter, 1000 Betten), soll in wichtigen Fragen, die das Städtische Haus betreffen, auch künftig kein Weg an der Stadt vorbei führen.

Gut aufgestellt sei das Haus etwa mit seinem Wirbelsäulenzentrum, einem Medizinischen Versorgungszentrum, mit seinen Chirurgie-Robotern oder in der Psychiatrie. „An Abteilungen wie diesen wollen wir festhalten“, sagte Borris.

Auch die Kassen sollen getrennt bleiben. Die Stadt würde demnach auch nach einer Teilübernahme die Etathoheit über ihren Teil des Klinikums behalten.

Magdeburg musste sein Klinikum zuletzt mit einem 20 Millionen Euro-Darlehen unterstützen

Die Alternative wäre, dass die Stadt ihr zuletzt defizitäres Klinikum auch in den kommenden Jahren mit immer neuen Darlehen stabilisiert, so Borris. Erst im vergangenen Jahr hatte Magdeburg seinem Klinikum einen Kredit von 20 Millionen Euro gewährt. Dieser dürfte nach Einschätzung des Rathauses zum Jahresende ausgeschöpft sein. Kritik richtete Borris mit Blick auf die Haushaltszahlen an die Landes- und Bundespolitik.

Diese lasse die kommunalen Klinik-Träger im Stich. Anders als private Betreiber könnten die Kommunen defizitäre Abteilungen nicht einfach abstoßen. Gleichzeitig seien Investitionszuschüsse zu gering und es dauere viel zu lange, bis Gelder aus Sonderprogrammen gezahlt würden. Hinzu komme Unsicherheit über die geplante Klinik-Reform des Bundes.

Magdeburg erwartet auch für die kommenden Jahre Defizite im kommunalen Klinikum

Nicht zuletzt wegen stagnierender Patientenzahlen dürfte das Städtische Klinikum auch mittelfristig Darlehen von 12 bis 20 Millionen Euro pro Jahr brauchen. „Das ist Geld, das wir nicht haben“, sagte die Oberbürgermeisterin. Trotzdem sei auch dieser Weg gangbar. Borris will dem Stadtrat in Kürze ein Beschlusspapier mit beiden Alternativen – Teilübernahme oder verstärktes finanzielles Engagement der Stadt im Klinikum – vorlegen.

Erst im November 2022 hatten das Uniklinikum und das Städtische Haus einen Kooperationsvertrag vereinbart. Er sollte den Wettbewerb der beiden Maximalversorger um Patienten und Personal beenden und helfen, Investitionen besser zu steuern.

Seither blieb es allerdings eher still um die Kooperation. Ein naheliegender Grund: Die strukturelle Unabhängigkeit beider Kliniken. Keines der Häuser dürfte freiwillig gewinnträchtige Bereiche abtreten, wenn dies eigenen wirtschaftlichen Interessen widerspricht. Im Fall einer strategischen Aufteilung vor einer Teilübernahme würde sich das ändern. „Wir hätten die Chance, Leistungen zu bündeln und uns besser abzusprechen“, sagte Borris. Und: „Die finanziellen Belastungen für die Stadt würden mit den verbliebenen Anteilen deutlich geringer.“

Ein wichtiges Signal wäre eine Entscheidung auch an die Mitarbeiter: „Wir stehen in der Verantwortung, ihnen zu sagen, in welche Richtung es geht“, sagte Borris. Das Uniklinikum äußerte sich am Donnerstag auf Volksstimme-Anfrage nicht zum Thema.