Campus der Uni Magdeburg: Eine Mail an palästinenische Studenten sorgte am Wochenende für Ärger in den sozialen Medien.

Magdeburg - Die Universität Magdeburg hat am Freitag mit einer E-Mail für Verwirrung gesorgt. In dem Schreiben kündigte das Dezernat für Studienangelegenheiten demnach an: Studenten, bei denen bislang als Staatsangehörigkeit „Palästinensische Gebiete“ vermerkt sei, würden künftig in der Studierenden-Verwaltung als „staatenlos“ angegeben. Grund sei eine Änderung des Hochschulstatistikgesetzes.