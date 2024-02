Die Universität Magdeburg will zur überregionalen Talent-Pipeline für die Halbleiter-Industrie werden. Jüngster Schritt ist die Aufnahme in die Microtech Academy.

Magdeburg - Die Universität Magdeburg stellt die Weichen für die Ankunft des Chipriesen Intel in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Schon in absehbarer Zukunft will sich die Einrichtung mit ihren zuletzt rund 13.000 Studenten zur überregionalen Talent-Pipeline für die Halbleiterindustrie in Deutschland entwickeln.