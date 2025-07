Interview mit neuem Bildungsminister Unterricht ohne Lehrer im Klassenzimmer - geht das gut, Herr Minister?

In den vergangenen Monaten hat sich viel Frust an Schulen aufgestaut. Drohende Schließungen, Unterrichtsausfall, Streit um Skikurse. Im Interview erklärt Bildungsminister Jan Riedel (CDU), wie er die Lage bessern will.