Verloren, verkramt, vergessen: Sachsen-Anhalt sucht den Impfausweis

Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt haben bereits eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Für alle die, deren Impftermin bevorsteht, stellt sich die Frage: Wo ist mein Impfausweis? Was tun, wenn der nicht zu finden ist?

Magdeburg. Fast 350.000 Menschen haben in Sachsen-Anhalt bereits eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Viele von ihnen haben vor ihrem Impftermin eine wichtige Suche gestartet: die nach dem Impfausweis.

Etliche haben den seit Kindertagen nicht mehr benötigt. Ob nun vergessen, verkramt oder schlicht verloren: Was tun, wenn der Impfausweis nicht zu finden ist und die Corona-Impfung näher rückt?

"Impfausweise werden vom Haus- oder Facharzt, der die Impfung durchführt, zur Verfügung gestellt. In der Regel erfolgt das Aushändigen des Dokumentes nach der Durchführung einer Impfung", erklärt Heike Liensdorf von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Allerdings: Den Impfausweis gibt es derzeit nur auf Papier. An digitalen Lösungen werde gearbeitet.

Welche Gültigkeit hat das Ersatzformular zur Dokumentation der durchgeführten Impfung?

Wer bei der Corona-Impfung keinen Impfausweis vorweisen kann, bekommt eine Impfbescheinigung. "Ärzte haben jede Schutzimpfung in einem Impfausweis oder, falls der Impfausweis nicht vorgelegt wird, in einer Impfbescheinigung zu dokumentieren", so Liensdorf.

Das Ersatzformular diene als Notbehelf, falls der Patient über einen entsprechenden Impfausweis verfügt, diesen aber vergessen hat.

Wer seinen Arzt um einen neuen Ausweis bitte, muss der mit Kosten rechnen? Nein! Der Impfausweis wird dem Patienten kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Alte Impfungen einfach eintragen?

Liegen Akten oder Vermerke über diese Impfung vor, die beispielsweise ein Hausarzt vorgenommen hat, können diese in einem neuen Impfausweis durch einen Arzt eingetragen werden

Was passiert, wenn ich meinen Nachweis über eine Corona-Impfung verliere?

Liegen Aufzeichnungen über Impfungen vor, die beispielsweise ein Hausarzt vorgenommen hat, können diese in einem neuen Impfausweis durch den Arzt übertragen werden.