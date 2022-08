Video: Polizisten in Sachsen-Anhalt sollen über jüdisches Leben Bescheid wissen - eigener Rabbiner für Landespolizei

In der Synagoge in Halle ist eine Vereinbarung zwischen dem Land und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden unterzeichnet worden. Polizisten sollen künftig besser über jüdisches Leben Bescheid wissen und antisemitische Straftaten erkennen.

Der neue Polizeirabhbiner Daniel Fabian (rechts) neben Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und dem Landesvorsitzenden der jüdischen Gemeinden Max Privorozki bei der Unterzeichnung der Vereinbarung in der Synagoge in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Am 1. September soll Daniel Fabian sein Amt als Polizeirabbiner der Landespolizei antreten. Sachsen-Anhalt ist damit das zweite Bundesland nach Baden-Württemberg, das einen Polizeirabbiner benennt. Am Mittwoch haben Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) und der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden Max Privorozki eine entsprechende Vereinbarung in der Synagoge in Halle unterschrieben.