Von Bismarck: 750 Jahre Altmarkliebe

Döbbelin - Seit 750 Jahren sind der Name von Bismarck und die Altmark eng verbunden. Dabei ist der einstige Reichskanzler Otto von Bismarck zwar der prominenteste Vertreter der Familie, aber nicht der einzige, um den sich Geschichte und Histörchen ranken. DöbbelinAlexander von Bismarck zündet sich vor der großen Freitreppe zum sechs Hektar großen Schlosspark mit den dahinter liegenden Wiesen und dem Wald die nächste Zigarette an. Stolz sei er, ein von Bismarck zu sein, gibt der 71-Jährige durch den Qualm unumwunden zu. „Und das liegt nicht nur an meinem bekanntesten Vorfahren, dem Reichskanzler“, sagt er.