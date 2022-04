Bewegliche Ferientage Warum einige Schulen in Sachsen-Anhalt am 4. Oktober geschlossen haben

Dieses Jahr ist nicht sehr arbeitnehmerfreundlich. Bereits der 1. Mai fiel auf ein Wochenende und nun bringt auch der 3. Oktober keinen freien Arbeitstag. Doch einige Schulen in Sachsen-Anhalt nehmen sich am Montag (4. Oktober) frei. Anders dagegen sieht es an Schulen im Landkreis Harz aus.