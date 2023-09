Das Oberverwaltungsgericht hat die Waffenverbotszone in Halle vorerst gekippt. Dies könnte auch Auswirkungen auf einen in Magdeburg bestehenden Bereich haben. Deshalb setzt die Polizei in beiden Städten die Kontrollen aus.

Warum auch in Magdeburg die Polizei Kontrollen in der Waffenverbotszone vorerst aussetzt

Magdeburg/Halle - Der 23-jährige Jurastudent David S. aus Halle passiert nach Aussagen seines Anwalts Christoph Köhler aus Leipzig hin und wieder den Bereich des Riebeckplatzes an den angrenzenden Straßen in der Innenstadt. In einem Fall sei er auch kontrolliert worden. „Mein Mandant hat sich in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt gefühlt und fand die Maßnahme unverhältnismäßig“, sagt Köhler.

Um die Rechtmäßigkeit der Waffenverbotszone zu überprüfen, ließ er im Rahmen eines sogenannten Normenkontrollverfahrens vom Oberverwaltungsgericht (OVG) das Verbot überprüfen und erhielt nun recht.

Allerdings nicht, weil etwa das Verbot „unverhältnismäßig“ ist oder einen überzogenen Eingriff in das Grundrecht darstellt, sondern weil der dritte Senat des OVG in Magdeburg einen Fehler in der rechtlichen Umsetzung sah.

Der Bundesgesetzgeber hatte im Waffengesetz alle Bundesländer ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung „vorzusehen, dass das Führen von Waffen auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen allgemein oder im Einzelfall verboten oder beschränkt werden kann“, soweit an dem jeweiligen Ort wiederholt Straftaten mit Waffen begangen worden sind.

Das Land Sachsen-Anhalt habe laut OVG-Senat das Ausmaß dieser Ermächtigungsgrundlage aber überschritten. So heißt es in der Begründung: Das Waffengesetz habe nicht dazu ermächtigt, ein Verbot des Führens von Waffen unmittelbar in der Rechtsverordnung anzuordnen, sondern nur dazu, in einer Rechtsverordnung vorzusehen, dass ein solches Verbot durch einen Verwaltungsakt der zuständigen Behörde angeordnet werden kann. Dies erfolgte aber nicht so.

Das Innenministerium will das Urteil nun prüfen. Es kann Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden. Bis dahin setzt die Polizei aber alle verbotsbezogenen Kontrollen in Halle und Magdeburg aus, teilte ein Innenministeriumssprecher mit. Damit solle vermieden werden, dass für den Fall, dass das Urteil Bestand haben sollte, rechtswidrig in die Grundrechte eingegriffen wird.

Im vergangenen Jahr hatten Polizisten in Halle 40 und in Magdeburg 50 Waffen in den Zonen einkassiert. Zwei Drittel waren Messer.

SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben erklärte zum Urteil: „Die Landesregierung muss nun handwerklich nachbessern. Die Verbotszonen sind ein wichtiges Instrument der Problemlösung, das wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen sollten.“ Uwe Bachmann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei: „Wir erwarten, dass nun schnell Abhilfe geschaffen wird.“ Henriette Quade, Linke, warnt: „Waffenverbotszonen machen nichts sicherer, aber erweitern die Polizeibefugnisse massiv. Es braucht einen Abschied von der Idee Verbotszonen.“

Hintergrund

Zonen: Diese gibt es seit Ende 2020 in Halle rund um die Straßen am Riebeckplatz und am Magdeburger Hauptbahnhof seit 2021.

Verbot: Das Tragen von Waffen im Sinne des Waffengesetzes, wie unter anderem Schuss- oder Schreckschusswaffen, Hiebwaffen oder Pfefferspray sowie Messer mit einer feststehenden oder feststellbaren Klinge.

Verstöße: Sie können bis zu 10 000 Euro kosten.