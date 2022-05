Landratsposten in der Altmark: Warum die AfD die SPD unterstützt

Salzwedel - Durch den Altmarkkreis Salzwedel weht gerade ein Hauch von Thüringen: Im Nachbarbundesland war 2020 FDP-Mann Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt worden; Kemmerich erntete einen Sturm der Entrüstung, strauchelte schnell und trat zurück. Nun gerät in der Altmark – ein paar Nummern kleiner – Steve Kanitz von der SPD in Erklärungszwang. Kanitz, 47, Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit, will neuer Landrat werden; am 6. März wird gewählt.