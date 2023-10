Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In diesem Jahr platzte Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin der Opferschutzorganisation Weißer Ring der Kragen. Sie sprach von einem „historischen Tiefpunkt“. Der Grund: Jedes Jahr veröffentlicht der Weiße Ring Zahlen der staatlichen Hilfen nach dem Bundesopferentschädigungsgesetz und mahnt in der Politik Verbesserungen an. Stattdessen gibt es weiter Negativrekorde, so auch im vergangenen Jahr. Von landesweit 162 erledigten Anträgen in Sachsen-Anhalt sind nur 48 genehmigt worden. Die anerkannten Gewaltopfer erhielten in 39 Fällen Heilbehandlungen und in neun Fällen Renten. Demgegenüber standen 2022 mehr als 6.000 Gewaltdelikte in Sachsen-Anhalt.