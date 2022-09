Sondervermögen Warum so viel Corona-Geld beim Land Sachsen-Anhalt liegen bleibt

Mit einem Corona-Sondervermögen von fast zwei Milliarden Euro will Sachsen-Anhalt die Pandemie-Folgen abfedern. Doch beim Geldabfluss hakt es. In diesem Jahr wurde bisher in einigen Bereichen noch so gut wie nichts ausgezahlt. Was sind die Gründe dafür?