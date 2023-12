Die kommenden Feiertage sollten die schönsten im ganzen Jahr sein. Warum aber kommt es gerade zum Fest so oft zu Konflikten in der Familie? Ein Gespräch mit der Magdeburger Mediatorin Elisabeth Hosp.

Magdeburg - „Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen ...“ So schrieb es schon 1815 Johann Wolfgang von Goethe in einen Gedichtband. Bereits damals bezog sich der Satz auf mehrere aufeinander folgende Feiertage mit Essen, Trinken und Müßiggang. Der Dichterfürst dürfte gewusst haben, wovon er sprach. Ein Faktor, der die Feiertage trüben kann, ist bis heute Streit in der Familie. Wie aber damit umgehen, wenn ausgerechnet an den Festtagen, die ja zu den schönsten im Jahr zählen sollten, Konflikte ausbrechen? Die Volksstimme hat darüber mit der Magdeburger Mediatorin Elisabeth Hosp gesprochen.