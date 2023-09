Eine Spezial-Truppe der Justiz hat in der Nacht zu gestern mit weiteren Einheiten aus Thüringen und Sachsen Zellen im Hochsicherheitsgefängnis Burg durchsucht. So sind die Beamten bei den Schwerverbrechern vorgegangen.

Burg - Von der Schleuse im Hochsicherheitsgefängnis Burg (Jerichower Land) bewegen sich die knapp 70 Spezialbeamten der Justiz aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leise über verdeckte Gänge in Richtung Zellentrakt. Eine Verständigung erfolgt nur über Handzeichen. Die Häftlinge, die nach dem Einschluss zu dieser Zeit gegen 21.30 Uhr noch Fernsehen gucken, sollen von der bevorstehenden Großrazzia erst erfahren, wenn zeitgleich alle Schlösser in den Zellen klacken.

Die Gruppe der „Durchsucher“ wird angeführt von besonders robust ausgestatteten Beamten mit Schlag- und Stichschutz, Mehrzweck-Schlagstock und Pfefferspray. Sie tragen Schutzhelme und sind von normalen Elite-Einheiten der Polizei in schwerer Einsatzmontur nur durch die Aufschrift „Justiz“ auf dem Rücken und dem Abzeichen auf dem Oberarm zu unterscheiden. Sie alle gehören zum BSRD, dem Besonderen Sicherheits- und Revisionsdienst der Justiz. Dieses Mal, auch angesichts der Brisanz der Razzia, werden sie von ihren Kollegen aus Thüringen und Sachsen unterstützt. Dort gibt es ähnliche Einheiten, die sich im Rahmen der „Initiative Mitteldeutschland“ bei solchen Einsätzen gegenseitig unterstützen.

Chef des BSRD Sachsen-Anhalt, Ralf Fiedler: „Die gegenseitige Hilfe ist durch die Sicherheitspartnerschaft deutlich vereinfacht. Alles geht Hand in Hand.“ Angesichts der Bedeutung des Großeinsatzes hat im Vorfeld Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) die Einsatzkräfte aus den beiden Freistaaten und dem eigenen Bundesland persönlich begrüßt: „Diese gebündelte Kompetenz hat sich in den letzten Jahren bewährt.“

Durchsuchung in 47 Hafträumen

Die Einsatzkräfte erreichen inzwischen geräuschlos den Zellentrakt. Sie nehmen in mehreren Gruppen Aufstellung vor den schweren Zellentüren der 47 Hafträume. Dann erfolgt der laute Befehl „Zugriff“. Die Schlösser klacken und die Beamten stehen in den Hafträumen, durchsuchen zunächst die Gefangenen nach selbstgebauten Waffen und Drogen. „Eigensicherung steht dabei an erster Stelle“, sagt Einsatzleiter Fiedler. Schließlich sitzen in dem Zellentrakt die gefährlichsten Straftäter des Landes. Unter ihnen sind verurteilte Mörder, Serienräuber, Vergewaltiger und Totschläger. Vertreten sind fast allen Nationalitäten.

Die Gefangenen dürfen einen Stuhl, eine Flasche Wasser und Zigaretten auf dem Weg in einen Gemeinschaftsraum als „Sammelzentrum“ mitnehmen. Dort müssen sie verbleiben, bis die Razzia in einigen Stunden vorbei ist.

Die Spezialisten machen sich indes an die Arbeit. Jeder Haftraum wird bis in die kleinste Ecke gefilzt.

„Das Problem dabei ist, dass die Gefangenen sehr erfinderisch sind und viel Zeit haben“, sagt Fiedler. Steckdosen, Schuhe oder Tischkanten dienen ebenso als Versteck, wie Fischdosen mit doppeltem Boden.

Versteck in Haferflocken

Dementsprechend stehen auch Nadja Kühnhanß aus Thüringen und ihr Kollege Michael Niesler aus Sachsen an diesem Abend vor einer Herausforderung. Der von ihnen zu durchsuchende Haftraum ist bepflastert mit Nacktbildern von Frauen und Zeichnungen bzw. Plakaten mit rechtem Inhalt. An der Decke hängen Dutzende „Duftbäume“ und zahlreiche aufgefundene Behälter gehören nicht in die Zelle. Hier gibt es viel Arbeit.

Inzwischen sind auch die Diensthundeführer mit ihren sechs Datenträger- und Drogenspürhunden zur Stelle. Sie schnüffeln neben den Hafträumen auch zwei Gefangenenküchen und die Wirtschaftsräume ab. Zeitgleich werden die Gefangenen zum freiwilligen Speicheltest gebeten. Dabei geht es darum, ob und welche Suchtmittel die Häftlinge genommen haben. Die Proben sollen später im Labor ausgewertet werden.

Ein Ergebnis wird erst in den nächsten Tagen vorliegen. Maik Roy vom BSRD: „Wir hatten in der Vergangenheit mehrere Sicherstellungen von mit NPS getränktem Papier.“ Was er meint, sind sogenannte Neue Psychoaktive Substanzen (NPS), die bereits bei geringer Dosis Wirkung entfalten können. Sie können leicht in die Anstalt geschmuggelt werden. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 220 Gramm Betäubungsmittel in den Anstalten des Landes sichergestellt.

Inzwischen haben die Teams bei den Durchsuchungen erste Treffer. Mehrere Geräte, bei denen die Siegel durchbrochen wurden, müssen auf verbotene Gegenstände geröntgt werden.

Gleichzeitig nimmt eine andere Gruppe die Speichelproben bei den Gefangenen ab. Mehr als 20 stimmen dem zu. Die Proben werden später im Labor auf Betäubungsmittel getestet. Sollte sich dieser als positiv erweisen, droht ein Disziplinarverfahren. Eventuelle Lockerungen könnten dann entfallen.

In der Gemeinschaftsküche macht ein anderes Durchsuchungsteam eine überraschende Entdeckung: Sechs Ladegeräteadapter für Handys und ein USB-Stick befinden sich in mehreren Tüten Haferflocken. „Weder haben die Hunde angeschlagen, noch das Röntgengerät den Fund gezeigt“, sagt Fiedler. Diese Versteckvariante kannten wir so noch nicht.

Am Ende werden unter anderem ein Handy, eine SIM-Karte, zwei Tätowiermaschinen, Trockenhefe, und diverse technische Geräte mit manipulierten Verplombungen sichergestellt. Gegen 2.15 Uhr ist der Einsatz beendet. Fiedler: „Aus unserer Sicht war es ein erfolgreicher Einsatz. Die eigentliche Arbeit kommt jetzt mit der Nachbereitung.“

Mit einem Röntgengerät durchleuchten die Einsatzkräfte ein Radio und untersuchen so, ob es als Versteck genutzt wird. Foto: Matthias Fricke

Nadja Kühnhanß bei der Durchsuchung einer Zelle in Burg. Sie nimmt eine „Schwarze Sonne“, die als Erkennungssymbol der Neonaziszene gilt, ab. Anschließend wird das Zimmer gefilzt. Foto: Matthias Fricke

Ein Gefangener wird aus seiner Zelle geholt und in einen Extra-Raum gebracht. Dafür darf er sich einen Stuhl, eine Wasserflasche und Zigaretten während der mehrstündigen Kontrolle mitnehmen. Foto: Matthias Fricke

Hintergrund

Der Besondere Sicherheits- und Revisionsdienst (BSRD) ist eine Spezialeinheit mit 42 Beamten , ähnlich ausgebildet wie das Spezialeinsatzkommando. Gegründet wurde die Einheit im Jahr 1993. Sie setzt sich bei Bedarf aus dem Sicherheitspersonal der Haftanstalten zusammen und soll unabhängig Tiefenkontrollen in den Zellen vornehmen. Außerdem begleiten sie als gefährlich eingestufte Gefangene bei Transporten und Gerichtsterminen. Zuletzt waren die öffentlichkeitswirksamsten Einsätze beim Prozess gegen den Halle-Attentäter und zuvor gegen den „Paten von Magdeburg“.