Wie gefährlich ist das in Sachsen-Anhalt grassierende RS-Virus für Kinder?

Früher als üblich verzeichnen Krankenhäuser im Land in diesem Jahr eine Welle an Erkrankungen mit dem Atemwegsvirus. Wie gefährlich ist die Infektion, die vor allem Säuglinge und Kleinkinder trifft?

Magdeburg - Das vor allem für Säuglinge und Kleinkinder potenziell gefährliche RS-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus) hat sich in diesem Jahr ungewöhnlich früh und heftig zurückgemeldet.

Wie bedenklich ist das? Mehrere Kliniken meldeten zuletzt jedenfalls stark gestiegene Zahlen: Das Elisabeth-Krankenhaus in Halle etwa verzeichnete bis zur letzten Oktoberwoche im Schnitt täglich zehn Fälle auf seiner Station. „Diese Kinder waren zum großen Teil so krank, dass sie verschiedene Formen der Sauerstoffunterstützung benötigten“, sagte Ludwig Patzer, Chefarzt der Kinderklinik. Aktuell scheine das Infektionsgeschehen rückläufig. Zuletzt seien fünf Kinder behandelt worden, eines mit Sauerstoff.

Für viele bleibt es bei einem Schnupfen

Das Städtische Klinikum Magdeburg behandelte zuletzt 14 Kinder stationär, Tendenz noch steigend. 70 Prozent von ihnen mussten mit Sauerstoff versorgt werden, darunter viele Säuglinge, sagte eine Sprecherin. Das Haus befand sich damit an der Kapazitätsgrenze. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr müssten Kinder mit RSV isoliert werden.

„Auf jeden Fall haben wir eine Häufung zu einem frühen Zeitpunkt und wir hatten volle Stationen“, sagt auch Martin Zenker, Direktor der Magdeburger Uni-Kinderklinik. Insgesamt wurden nach Zahlen des Hauses im Oktober 24 Kinder mit RSV stationär behandelt, mehr als in allen Vorjahren seit 2016 in diesem Monat. Am Limit ist die Uniklinik damit aber nicht. 18 Plätze stehen auf Normalstation zur Verfügung, eine Aufstockung ist möglich. „Eine Häufung schwerer Fälle beobachten wir ebenfalls nicht“, sagte Intensivmediziner Michael Gleißner.

Einen Impfstoff gibt es nicht

Fast jedes Kind infiziert sich bis zum zweiten Lebensjahr mit RSV. Für viele bleibt es bei einem Schnupfen. Eher selten kommt es vor allem bei Kleinkindern zu schwereren Verläufen bis hin zu Lungenentzündungen. Die genaue Ursache für die frühe Häufung in diesem Jahr ist noch unklar. Experten halten nach Wiederöffnung vieler Kita nach der Pandemie einen Nachholeffekt für wahrscheinlich. Häufig beginnt die RSV-Saison im November und endet im März, das Maximum liegt oft im Januar.

Einen Impfschutz gibt es nicht, auch nach einer Infektion gibt es keine langfristige Immunisierung. Für Risikogruppen wie Frühgeborene ist eine Prophylaxe mit Immunglobulinen möglich. Auch bei Erwachsenen mit Vorerkrankungen wie COPD sind bei einer Komplikationen möglich.