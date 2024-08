Sachsen-Anhalt ehrt seine Ehrenamtler Wie kommt man zur Hospizarbeit, Frau Heuwoldt? Eine Lehrerin aus Halberstadt erzählt

Hospizarbeit und Stadtführungen: Das Ehrenamt in Sachsen-Anhalt ist vielfältig. Am Wochenende werden hundert Freiwillige in der Staatskanzlei geehrt. Zwei Ehrenamtler aus dem nördlichen Sachsen-Anhalt erzählen hier, warum sie in ihrer Freizeit Gutes tun.