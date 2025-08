Eine Expertin des Wolfskompetenzzentrums in Iden über den mutmaßlichen Angriff eines Wolfs auf einen Jungen in den Niederlanden und die Übertragbarkeit des Falls auf Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Wölfe sind scheu, schon gar nicht greifen sie Menschen an. – Das ist im Allgemeinen, was Experten sagen, wenn man nach Gefahren durch Wölfe fragt. In den Niederlanden allerdings ist jetzt ein Szenario eingetreten, vor dem Wolfsgegner auch in Sachsen-Anhalt seit Langem warnen: