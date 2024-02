Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Krachend fällt die schwere Eisentür ins Schloss, die Sicherheitsmechanik verriegelt die Zelle. Automatisch erlischt das orangene Licht auf dem Monitor in der Zentrale am Eingang und springt auf Grün. Die Überwachungskamera liefert auf Anforderung Bilder aus dem Inneren der Zelle. Eine Aufzeichnung gibt es dabei aber nicht und die Software verpixelt automatisch den Schambereich der Insassen, falls dieser mal zu sehen wäre. Ein auf frischer Tat gefasster Räuber aus dem Harz ist gerade als „Übernachtungsgast“ gebracht worden. Er soll bis zum Morgen in einer der 36 Einzelzellen des Zentralen Polizeigewahrsams (ZPG) in der Magdeburger Sternstraße bis zum Termin beim Haftrichter verbringen.