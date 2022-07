Woraus Reiner Haseloff seine Kraft schöpft

Magdeburg - Es gibt da diese Sekunden im Landtag, in denen sich Reiner Haseloff am Donnerstag ganz in sich zurückzieht. Umgeben von all seinen CDU-Fraktionären scheint der 67-Jährige plötzlich auf sich gestellt. Im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten ist er soeben gescheitert – gleich 8 von 56 Koalitionären haben ihm ihre Stimme versagt. Jetzt zählt das Landtagspräsidium die Stimmen des zweiten Urnengangs aus. Geht auch dieser Versuch daneben - das Signal wäre fatal.