Zahl der Intensivbetten in Sachsen-Anhalt wird knapp - Zahl der Covid-Patienten steigt

Die erste Großstadt in Sachen-Anhalt vermeldet sogar eine Vollauslastung der Intensivbetten. Im ganzen Bundesland stehen zwar noch rund 100 Betten zur Verfügung - aber die Zahl schrumpft.

Ein Covid-19 Patient liegt in einem isoliertem Intensivbett-Zimmer. (Symbolfoto)

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt sind immer weniger Intensivbetten in den Krankenhäusern verfügbar. Nach Angaben des Intensivregisters (DIVI) stehen im ganzen Bundesland noch etwa 100 Intensivbetten zur Verfügung. Das sind nur noch 13 Prozent des Gesamtbestandes von Intensivbetten in allen Kliniken.

Der Anteil von Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten kletterte auf fast 17 Prozent. Ingesamt werden in den Krankenhäusern des Landes rund 130 Menschen mit Covid-19 behandelt, die Hälfte von ihnen müssen beatmet werden.

In Halle haben die Kliniken sogar Vollauslastung der Intensivbetten gemeldet. Eine weitere Aufnahme von Covid-Intensivpatienten sei aktuell nicht mehr möglich, so die Stadtverwaltung.

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 800 Intensivbetten, rund 700 von ihnen sind belegt.