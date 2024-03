Messerangriffe sind laut LKA in den vergangenen vier Jahren um 74 Prozent angestiegen. Mehr als ein Drittel der ermittelten Verdächtigen waren Ausländer. Was Polizisten und Anti-Gewalt-Trainer sagen.

Magdeburg - Der Anlass des Streits in einem Imbiss am Magdeburger Hasselbachplatz war eigentlich unbedeutend. Ein 38-jähriger sehbehinderter Gast ist vom Personal gebeten worden, sich an einen anderen Platz zu setzen. Daraufhin folgt erst ein verbaler Schlagabtausch. Ein 28-jähriger Syrer, der die Situation schlichten will, wird an jenem 22. März vergangenen Jahres daraufhin von jenem Gast und zwei weiteren dazugerufenen syrischen Landsleuten verprügelt und durch einen 24-Jährigen mit sechs Messerstichen schwer verletzt. Zwei der Männer wurden später vom Landgericht Magdeburg wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, der dritte freigesprochen.