Wer führt die Parteien in Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026? Ein Überblick.

Magdeburg - Der Landesvorstand der SPD Sachsen-Anhalt wird am 16. Juni den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im nächsten Jahr vorschlagen. Das bestätigte ein Parteisprecher am Dienstag der Volksstimme. Das letzte Wort hat ein Landesparteitag am 6. September.