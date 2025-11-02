Sven Schulze zum Spitzenkandidaten gewählt CDU Sachsen-Anhalt drückt auf die Tube: „Die AfD hat inhaltlich nichts auf der Kirsche.“
Sachsen-Anhalts CDU hat bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag Wirtschaftsminister Sven Schulze zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt. In den nächsten Monaten will die Union ihre PS auf die Straße bringen.
Aktualisiert: 03.11.2025, 10:28
Oschersleben - Draußen röhren die Motoren. Drinnen, im Tagungssaal neben der Motosport Arena Oschersleben, schwenkt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verbal die Startflagge: „Wir müssen Speed entwickeln, Gas geben“, ruft er den 100 Delegierten zu. „Wir wollen weiterregieren.“