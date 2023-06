Nach einem Lea-Konzert in Halle klebten an vielen Frontscheiben Knöllchen.

Halle (Saale)/DUR - Ein Konzert auf der Freilichtbühne auf der Peißnitz in Halle lockte am Freitagabend zahlreiche Besucher an. Doch nach der musikalischen Unterhaltung hatten einige von ihnen eine unangenehme Überraschung an ihren Fahrzeugen zu erwarten.

Während die Zuschauer bei der Performance von Lea ihre Lieblingslieder mitsangen, war das Ordnungsamt der Stadt Halle aktiv und verteilte Hunderte von Knöllchen an die parkenden Autos.

Besucher sind verärgert

Die Mitteldeutsche Zeitung sprach mit mehreren Konzertbesuchern. Eine junge Frau, die mit ihren Kindern extra aus Sachsen angereist war und anonym bleiben möchte, äußerte ihre Empörung: "Ich habe hart dafür gespart, um meinen Kindern diese Karten zu kaufen, und jetzt werde ich hier auch noch abgezockt."

Auch andere Besucher kritisierten das Vorgehen des Ordnungsamtes. Einige Gäste gaben an, dass sie die Stadt aufgrund mangelnder Parkplätze zukünftig meiden möchten. Sie argumentierten, dass sich Halle nicht wundern sollte, wenn es so unbeliebt sei.

Stadt verteidigt ihr Vorgehen

In einem Fall wurde sogar auf einem Privatgrundstück ein Knöllchen verteilt. Die Stadt Halle betont jedoch, dass es Park-und-Ride-Möglichkeiten gab und das fußläufig erreichbare Parkplätze am Danckelmann-Platz zur Verfügung standen.

Der Veranstalter des LEA-Konzerts hatte ebenfalls darauf hingewiesen. Die Stadt erklärt ebenfalls, dass neu angelegte Rabatte durch die parkenden Autos beschädigt wurden.