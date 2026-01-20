Kaum ein Ost-Produkt hat den Sprung von der DDR-Nostalgie in die bundesweite Kühltheke so erfolgreich geschafft wie Leckermäulchen. Der luftige Quark ist weiterhin auf Erfolgskurs. Wie aus einer regionalen DDR-Nascherei eine langlebige Marke wurde, die bis heute viele Fans hat.

"Deutsche Marke mit ostdeutschem Herzen": Wie Leckermäulchen zum Verkaufshit wurde

Der Klassiker "Leckermäulchen" läuft durch die Produktion in der Frischli Milchwerk Weißenfels GmbH.

Halle (Saale)/Magdeburg – Leckermäulchen-Quark geht auf die späten 1970er-Jahre zurück: Entwickelt als aufgeschäumte Milch-Quarkspeise, kam er im Dezember 1979 erstmals in die Kühlregale der DDR.

Hergestellt wurde das Produkt damals vom Molkerei-Kombinat Merseburg und weiteren DDR-Molkereien, unter anderem am Standort Weißenfels. Besonderes Markenzeichen war der milde, luftige Geschmack – eine kleine, süße Abwechslung in den oft spartanisch bestückten DDR-Regalen.

Leckermäulchen bleibt Kult: Vom Verschwinden bis zur Wiederbelebung

Schon früh entwickelten sich Vanille, Erdbeere und Zitrone als klassische Sorten, die viele DDR-Haushalte kannten. Doch nach der Wende verschwand der Klassiker zunächst aus den Supermarktregalen.

Mit der politischen Wende wurde auch der Leckermäulchen-Quark vorerst Opfer des Marktdrucks: West-Marken dominierten die Regale und klassische DDR-Produkte gerieten in Vergessenheit. Doch 1995, einige Jahre nach der Übernahme des Molkerei-Standorts durch die frischli Milchwerke GmbH, wurde die Marke wiederbelebt – mit neuer Verpackung, neuem Logo und modernisiertem Konzept.

Ohne große Werbekampagnen fand das Produkt schnell wieder Käufer im Osten – und später auch im Westen Deutschlands, als der Vertrieb ausgeweitet wurde. "Am Anfang war der Anteil sehr klein", berichtete der damalige Marketingleiter Curd Kießler 2016, doch durch konsequente Präsenz sei die Nachfrage auch in anderen Regionen gewachsen.

Symbolcharakter und Nostalgieeffekt des köstlichen Kult-Quarks

Für viele Ostdeutsche ist Leckermäulchen mehr als nur ein Milchprodukt: Es ist Teil der Kindheitserinnerung und des DDR-Alltags. Das kleine Zopf-Mädchen mit rausgestreckter Zunge auf der Verpackung weckt bei älteren Generationen nostalgische Gefühle und lässt die Erinnerung an eine Zeit aufleben, in der einfache Freuden wie diese Quarkspeise noch etwas Besonderes waren.

Laut Kießler spiele Nostalgie heute zwar eine weniger große Rolle als früher, aber sie bleibe ein Grund für viele Stammkäufer – vor allem, weil das Produkt in der DDR nicht immer erhältlich gewesen sei.

Die moderne Marke geht auch beim Design immer mit der Zeit

Heute ist Leckermäulchen weit mehr als nur ein nostalgisches Relikt. Bei den frischli Milchwerken in Weißenfels wird es gemeinsam mit vielen anderen Milchprodukten gefertigt. Jährlich gehen rund 40 Millionen Packungen des Desserts über die Theke.

Dabei hat sich das Spektrum enorm erweitert: Neben klassischen Quarkvarianten gibt es inzwischen mehr als 30 Sorten, darunter neuere Kreationen wie Milch-Mousse, Creme-Varianten oder fruchtige Mischungen.

Auch das Verpackungsdesign hat sich kontinuierlich gewandelt. Vom kessen, rot-fransigen Zopf-Mädchen der DDR-Zeit bis zur modernen Illustration mit helleren Farben: Das Unternehmen passt das Markendesign laut eigener Aussage regelmäßig an, um sowohl alte Fans als auch neue Zielgruppen anzusprechen.

Der Hersteller reagiert zudem auf moderne Ernährungsgewohnheiten: Es gibt Varianten mit weniger Zucker oder laktosefreie Optionen, um den heutigen Konsumentenbedürfnissen gerecht zu werden.

Leckermäulchen: "Eine deutsche Marke mit ostdeutschem Herzen"

Die Erfolgsgeschichte setzt sich also fort: Das Produkt profitiert dabei vom aktuellen Trend zu regionalen und vertrauten Lebensmitteln. "Leckermäulchen ist eine deutsche Marke mit ostdeutschem Herzen", so beschreibt es ein Kunde in den sozialen Netzwerken.

Was als beliebte DDR-Nascherei begann, hat sich zu einer kultigen Genussmarke entwickelt. Für viele bleibt der Quark ein Stück gelebter Geschichte, für andere ein leckerer Snack im Alltag.