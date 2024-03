Sachsen-Anhalts Bildungsministerium Eva Feußner sucht mit professioneller Unterstützung weltweit nach Lehrern. Doch eine brisante Auswertung zeigt: In der Umsetzung hakt es mächtig.

Mängel bei der Lehrersuche mit Headhuntern in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In den zurückliegenden drei Jahren hat das Land 1,2 Millionen Euro an Personalagenturen gezahlt. Ministerin Eva Feußner (CDU) spricht von einem erfolgreichen Projekt. Doch eine Auswertung des Landesschulamtes zeigt, dass in der Umsetzung einiges schiefläuft.