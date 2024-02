Polizei-Einsatz in Halle-Kröllwitz. Nahe der Endhaltestelle der Straßenbahn wurde am Dienstag eine Leiche gefunden.

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle hat die Identität der männlichen Leiche, die am Dienstag in der Nähe der Straßenbahnschienen an der Endhaltestelle in Halle-Kröllwitz gefunden wurde, geklärt.

Videobeitrag vom 20.02.24: Leichenfund in Halle Kröllwitz am Dienstagvormittag. (Video: MZ Redaktion)

Es handele sich um einen 61 Jahre alten Mann, der sich in Halle aufgehalten hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Die Beamten ermitteln demnach weiter zur Todesursache.

Die Leiche war im Bereich einer Grünfläche nahe der Gleisanlage gefunden und durch die Leitstelle der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) gemeldet worden. Aufgrund des Einsatzes war der Straßenbahnverkehr der Linie 7 für längere Zeit unterbrochen worden.