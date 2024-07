Die Besucherterrasse des Flughafens Leipzig/Halle in Schkeuditz bleibt für unbestimmte Zeit geschlossen. Schon seit März war die beliebte Plattform nur noch unregelmäßig geöffnet.

Schkeuditz. - Schlechte Nachrichten für alle Planespotter: Die Besucherterrasse des Flughafens Leipzig/Halle in Schkeuditz bleibt für unbestimmte Zeit geschlossen.

Warum die Besucherterrasse am Leipzig-Halle Airport geschlossen ist

Der skurrile Grund: "Die Schließung wurde wegen komplexer Reparaturen und Austausch des Zugangssystems (Münzautomat) notwendig", so die zuständige Mitteldeutsche Flughafen AG auf Nachfrage. Schon seit März 2024 sei die Terrasse nur noch unregelmäßig geöffnet gewesen.

Einen Termin für die Wiedereröffnung gebe es aufgrund der aufwendigen Reparaturen noch nicht.

Planespotter haben zurzeit am Flughafen Halle/Leipzig schlechte Karten auf gute Fotos. Symbolfoto: dpa | Christophe Gateau

So bleiben Planespottern, also den Menschen, die gerne Flugrouten von Flugzeugen verfolgen oder Fotos von verschiedenen Maschinen schießen, bis auf Weiteres nur Alternativen in der Umgebung.

Der Besucherhügel an der Start- und Landebahn Nord am Ortsrand von Glesien ist laut der Mitteldeutschen Flughafen AG dafür geeignet.

Planespotting am Flughafen Halle/Leipzig: Besucherplattform geschlossen

Die Besucherplattform des Leipzig/Halle Airports befindet sich auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes in 30 Metern Höhe.

Sämtliche Starts und Landungen können laut den Angaben des Betreibers von der 200 Quadratmeter großen Aussichtsterrasse gut beobachtet werden - wenn sie geöffnet hat.