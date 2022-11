Ab Januar wird der Rätselspaß schwieriger

VS

Eine der erfolg- und folgenreichsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts ist: das Kreuzworträtsel. Das allererste überhaupt erschien im Dezember 1913 in einer Zeitung in New York. Seither ist es mitsamt seinen zahlreichen Abwandlungen und anderen Rätselformen wie dem Sudoku aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Auch nicht aus der Volksstimme. Die Ratefans unter Ihnen freuen sich ganz besonders auf die Wochenendausgaben. Dann erscheint – zusätzlich zu den täglichen Rätseln auf der Leserseite – eine ganze Rätsel-Seite im Magazin. Über die richtigen Lösungen kann man kaum streiten, sie sind meist eindeutig. Schwieriger ist die Antwort auf die Kardinalfrage: Sind die Rätsel zu schwierig oder zu einfach?

Letzteres, sagen uns Leserinnen und Leser, die zur großen Schar derer gehören, die sich regelmäßig und mit Leidenschaft den Kopf zerbrechen möchten. Denn genau das ist ja der Reiz von Rätseln: Sie machen Spaß, trainieren den Kopf, fordern sportlichen Ehrgeiz heraus.

Zugleich sind sie wunderbar entspannend. Man muss anders als sonst im Alltag keine Entscheidungen mit großer Tragweite treffen. Löst man eine Aufgabe falsch oder gar nicht, passiert – nichts, es gibt nicht einmal eine schlechte Schulnote. Findet man allerdings nach einigem Tüfteln die richtige Lösung, darf man sich über ein verdientes Erfolgserlebnis freuen.

Keine Frage also: Auch in Zukunft werden die Rätsel fester Bestandteil der Volksstimme bleiben. Die Kritik unserer Leser nehmen wir jedoch ernst und werden den Schwierigkeitsgrad einiger Rätsel erhöhen. Die Vorbereitungen dafür brauchen etwas Zeit, losgehen soll es im Januar. So, hoffen wir, finden alle das passende Angebot für sich, ob schnelles Rätsel für zwischendurch oder harte Nuss für den Wochenend-Rätselspaß.