Leser-Anwältin Berichte über Spendenaktionen sind wichtig

Wir leben in einer Welt voller Probleme – in der Hilfsbereitschaft gleichwohl ihren wichtigen Platz behauptet. So geben nach Informationen des Deutschen Spendenrats Privatpersonen jährlich fünf bis sechs Milliarden Euro für gute Zwecke. Dreiviertel fließen in humanitäre Hilfe, der Rest in Tier-, Umwelt- und Naturschutz, Kultur und Sport. Auch in der Volksstimme berichten wir über Sammelaktionen.