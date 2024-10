DHL-Zustellungen an eine Paketstation sorgen bei manchen Kunden für Ärger. Denn ohne Smartphone und dazugehörige App ist es nahezu unmöglich, Pakete abzuholen, wie ein Fall in Magdeburg zeigt.

Landen Pakete in einer Pakstation, haben manche Empfänger ein großes Problem. Denn ohne Smartphone und DHL-App kommen Kunden dann nicht an ihr Paket.

Magdeburg. - Sein Paket könne in der App-basierten Packstation abgeholt werden, so die Information im Briefkasten. Doch musste ein Leser aus Magdeburg feststellten, dass dies ohne Smartphone mit Internet und ohne die entsprechende App nicht möglich war – ebenso wie eine erneute Zustellung zu Hause oder Weiterleitung in die nächste Post-Filiale.

Seine Kontaktaufnahmen mit dem Paketfahrer, in der Filiale, bei der DHL in Osterweddingen und Anrufen bei der Hotline brachten keinen Erfolg. Alle erklärten sich mehr oder weniger für nicht zuständig oder antworten erst gar nicht. Was aber, wenn die „Lagerdauer von max. 9 Tagen“ ablaufe und sein Paket dann zurück nach Schweden gehe?

Probleme mit App-basierten Paketstationen bei DHL-Zustellungen

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, dem es so ergeht. Der Fortschritt hat uns schon ganz schön weit gebracht“, schrieb er unserer Redaktion und hoffte auf Tipps, wie man ohne Nutzung von App-basierten Packstationen der DHL doch an seine Pakete kommen kann, wenn man zum Zeitpunkt der Zustellung nicht daheim angetroffen wird.

Sollte jemand grundsätzlich nicht wollen, dass eine an ihn gerichtete Sendung zur Abholung in einer Packstation hinterlegt wird (weil zum Beispiel an App-gesteuerten Packstation die Nutzung eines Smartphones notwendig ist), könne er dies online im DHL-Kundenkonto einstellen, informierte Anke Blenn von der Deutschen Post.

Wie DHL-Kunden ihre Pakete auch ohne App erhalten können

Auch über die Rufnummer 0228 433112 könne dem Kundenservice des Unternehmens telefonisch mitgeteilt werden, dass Packstationen für die Hinterlegung grundsätzlich ausgeschlossen werden sollen. „Eine Zweitzustellung kann über die gleichen Kanäle beauftragt werden“, so die Post-Pressesprecherin.

Weiter informierte sie: „Wir haben als Deutsche Post klar definierte Prozesse für die Paketzustellung: Wenn unser Zusteller einen Empfänger nicht persönlich antrifft, um das Paket zu übergeben, wird zunächst versucht, die Sendung an einen Nachbarn auszuliefern. Funktioniert dies nicht, wird die Sendung zur Abholung hinterlegt.“

Kurze Wege und alternative Optionen für DHL-Kunden

Das erfolge entweder in einer nahe gelegenen Partner-Filiale, einem DHL-Paketshop oder einer Packstation. Der Empfänger werde darüber mit einer Benachrichtigungskarte im Hausbriefkasten (bzw. bei registrierten DHL-Kunden auf digitalem Weg) informiert.

„Wir beachten dabei zum einen die Kapazitäten, die in den nahe gelegenen Filialen, Paketshops und Automaten vorhanden sind. Zum anderen versuchen wir, die Wege für unsere Kunden so kurz wie möglich zu halten.“

Der Leser aus Magdeburg hat derweil sein Paket aus der Paketstation doch noch erhalten – mit Hilfe von Bekannten, die die erforderliche App auf ihrem Handy hatten.