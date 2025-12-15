Advent ohne Spendenaktion „Leser helfen“? Undenkbar! In diesem Jahr sammeln Volksstimme und Paritätischer für Initiativen, die Kinder und Familien in besonders belasteten Situationen stärken. Erneut berührt uns das große Engagement der Leserinnen und Leser sehr, die mit jedem Cent nicht nur Geld geben, sondern auch dokumentieren, dass Mitgefühl und Solidarität sehr wohl ihren Platz in unserer Gesellschaft behaupten. Allerdings sind, zwar wenige, auch kritische Stimmen zu hören: Warum kommen die Spenden auch Kindern zugute, die bzw. deren Eltern nicht aus Deutschland stammen?

Je nach persönlicher Einstellung kann man mit einem zustimmenden „Genau, endlich sagt es mal jemand“ oder einem ablehnenden „Das ist rassistisch und menschenfeindlich“ reagieren. Zu kurz greift beides.

Mancher blickt mit großer Sorge auf die Krisen der Gegenwart und kann täglich aus den Nachrichten erfahren, dass Bund, Land und Kommunen auch in Budgets für soziale Zwecke den Rotstift ansetzen. Hand aufs Herz: Kann man es jemandem wirklich verdenken, wenn er Angst hat, dass es ihm selbst, den Kindern und Enkeln schlechter gehen könnte, und sich wünscht, dass der Sparzwang an anderer Stelle zuschlägt?

Die Angst ist verständlich. Ein Problem darin zu sehen, wenn sie dazu führt, dass Not gegen Not gerechnet wird und Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, aber genauso. Mit unserer Aktion bitten wir darum weder für deutsche noch für nicht-deutsche Kinder und Familien um Hilfe, sondern nur: für Kinder und Familien. So sehen es offensichtlich auch die Spender – darunter etliche, bei denen wir ahnen, dass es nicht leicht war, die Euros vom schmalen Budget abzuzwacken. Ob hohe oder niedrige Summe, in ihrem wahren Wert sind alle Gaben gleich. Denn das zeichnet Spenden aus: Niemand wird gezwungen. Wer gibt, tut dies aus freien Stücken, weil er das Anliegen für sinnvoll hält. Der Wert dieses großen Geschenks ist nicht in Zahlen zu messen.