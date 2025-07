Magdeburg/clt. - Versprochen ist versprochen, meinte eine Leserin aus der Börde und ließ daher nicht locker, um die von ihrem Internetanbieter zugesagte Erstattung einer Reparatur einzufordern. Mit Unterstützung der Leserredaktion letztlich mit Erfolg. Das Hauptproblem war zwar schnell behoben. Doch daraus folgte ein neues.Worum es genau geht, berichtet sie in ihrem Hilferuf: „Wir hatten Anfang März einen Internetausfall. Nachdem wir uns mit Deutsche Glasfaser in Verbindung gesetzt hatten, hat man uns beauftragt, einen externen Techniker zu bestellen. Das haben wir getan.

Schnell repariert

Er kam auch sehr schnell und reparierte den Schaden. Daraufhin bekamen wir eine Rechnung, die wir auch bezahlt haben. Danach setzten wir uns wieder mit Deutsche Glasfaser in Verbindung um die Kosten ersetzt zu bekommen, was man uns versicherte.“ Doch bei dieser Zusage blieb es dann zunächst. „Wir haben uns mehrfach telefonisch mit der Firma in Verbindung gesetzt, wo man uns immer wieder versicherte, dass sich die Fachabteilung bei uns meldet, was bis heute nicht passiert ist“, schrieb uns die Leserin Wochen später und mit der Geduld am Ende. Die Deutsche Glasfaser zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Marktakteuren im Netzausbau in Deutschland. Der Schwerpunkt liege auf der Glasfaser-Versorgung ländlicher und stadtnaher Gebiete. Bei einem so großen Unternehmen mahlen die Mühlen manchmal länger. Aber auch gründlich, wie sich herausstellte.Auch wir mussten ein paar Tage auf die Antwort auf unsere Nachfrage warten.

Es bestand Klärungsbedarf

Dann die positive Nachricht: „Die Rekonstruktion des Störungsfalls bzw. die Prüfung der damit verbundenen Rechnung hat bei uns im Haus längere Zeit in Anspruch genommen. Hier gab es unsererseits Klärungsbedarf bezüglich der ausgestellten Rechnung des externen Technikers“, teilt Pressesprecherin Nora Lippelt mit. „Die Kosten werden nun in der Juli-Rechnung berücksichtigt und das verbleibende Guthaben wird der Kundin zurücküberwiesen“, verspricht sie. Für die Leserin ist damit die Welt wieder in Ordnung. Das Beispiel zeigt: Geduld ist manchmal nötig und Hartnäckigkeit zahlt sich aus.