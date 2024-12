Madeburg/clt. - Das schönste Erlebnis seines Lebens hat für einen Leser aus der Altmark einen bitteren Nachgeschmack. Der Ärger begann bereits mit der Anreise zu der Kreuzfahrt, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau absolvierte.

Auf dem Hinflug von Hannover zum Abfahrtshafen Genua, mit Umstieg in Amsterdam, kam ihr gesamtes Gepäck (vier Koffer) abhanden. Der Verlust wurde noch am Ankunftsflughafen mündlich gemeldet, zusätzlich einen Tag später per WhatsApp direkt an die Fluglinie KLM.

Auf Internet-Link verwiesen

Die bestätigte den Eingang auch und bat den Leser, sich im nächsten Hafen mit Kleidung, Kosmetik und Sachen des persönlichen Bedarfs zu versorgen. Zur Beantragung der Erstattung der unvorhergesehenen Ausgaben wurde auf einen Internet-Link verwiesen. Da auf dem Kreuzfahrtschiff und während der viermonatigen Reise rund um Afrika der Download eines Vordruckes und das Ausfüllen wegen der sehr beschränkten Internetverbindungen nicht möglich waren, wollte der Leser seinen Anspruch mit der konkreten Kostenaufstellung nach seiner Rückkehr geltend machen. Schließlich sei die Schadensmeldung fristgemäß erfolgt, meinte er. Doch KLM sieht das anders und lehnte die Forderung ab. Widersprüche blieben erfolglos. Der E-Mail-Austausch, bei dem das Unternehmen offensichtlich nur mit automatisierten Standard-Antworten reagierte, verlief im Sand. Daher wandte sich der Stendaler mit der Bitte um menschliche Unterstützung an die Redaktion.

Auch auf unsere Nachfrage hin beharrt die Fluggesellschaft auf ihrem Standpunkt. „Eine Meldung per WhatsApp ist keine Schadensmeldung. Der Kunde hätte lediglich über die Webseite einen Vorgang wegen verspätendem Gepäck eröffnen müssen, die Belege können dort hochgeladen oder später eingereicht werden. Aber die Frist zur Anmeldung der Gepäckverspätung wäre gewahrt gewesen“, teilt eine Sprecherin mit.

Die Frist betrage fünf Tage zum Melden der Verspätung und 21 Tage für eine Beschädigung. Hier seien jedoch fast fünf Monate vergangen. Das sei nach der Montreal-Convention, der alle Airlines bei Gepäckschäden unterliegen, leider zu spät.

Pflicht nachgekommen

Es gibt aber auch eine andere Meinung. „Unsere Rechtsexperten sind zu dem Schluss gekommen, dass der Leser durch die Meldung an KLM per WhatsApp der Pflicht zur Verlustmeldung innerhalb von 21 Tagen gemäß Montrealer Abkommen nachgekommen ist“, sagt Lena Knoblauch, Sprecherin von „Flightright“, die wir um eine Stellungnahme baten. Das Online-Portal bietet juristischen Beistand bei Streitigkeiten mit Fluggesellschaften zur Durchsetzung von Entschädigung im Fall einer Flugverspätung oder Annullierung, käme in diesem Fall also nicht zum Zuge.

„Uns ist es auch unverständlich, warum KLM die Forderung des Reisenden per automatisierter Standard-E-Mail ablehnt“, heißt es weiter. Daher der Rat: „Falls der Leser über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, könnte sich ein Gang zum Anwalt lohnen.“