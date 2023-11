Borne/Schönebeck - Siegfried Zeitz pflegt daheim in Borne im Salzlandkreis liebevoll seine seit drei Jahren an Demenz erkrankte Frau. Seit März dieses Jahres wurde der 83-Jährigen der Pflegegrad 4 bescheinigt, doch mit der Überweisung des Pflegegeldes klappte es immer nicht so recht. „Wenn ich dort anrufe, heißt es nur, der Pflegedienst würde die Rechnungen nicht pünktlich einreichen“, schrieb er und bat um Unterstützung in dieser Sache.

Bei der Knappschaft, der Krankenkasse von Thea Zeitz, wurde der Fall auf Nachfrage der Leseranwältin geprüft und festgestellt, dass das Pflegegeld für die Monate März bis Mai doch Mitte Juli überwiesen worden sei. Für den Monat Juni 2023 allerdings erfolgte die Zahlung erst Ende Oktober. Das Pflegegeld für Juli und August wurde gar erst im November 2023 überwiesen, räumte die Krankenkasse ein. „Für die verspäteten Zahlungen möchten wir uns bei unserem Versicherten entschuldigen“, so die Knappschaft-Sprecherin Dr. Christiane Krüger.

Nach ihren Informationen erhält diese Pflegebedürftige im Salzlandkreis sogenannte Kombinatsleistungen - eine Kombination aus Pflegegeld und Sachleistungen eines professionellen Pflegedienstes. Wenn sich das Ausmaß von dessen Leistungen nicht im Voraus bestimmen lasse, könne das anteilige Pflegegeld für die Betreuung und Versorgung Betroffener daheim lediglich im Nachhinein monatlich ermittelt werden. „Eine Auszahlung ist erst dann möglich, wenn eindeutig feststeht, in welcher Höhe der Pflegedienst Pflegesachleistungen mit der Knappschaft abgerechnet hat“, so die Sprecherin dieser Krankenkasse.

Wie sie weiter mitteilte, „haben wir Ihre Mail zum Anlass genommen, um den Fortgang zu überprüfen. Dabei haben wir festgestellt, dass wir die Leistungen verspätet mit dem Pflegedienst abgerechnet haben.“ Zahlungen für die Monate Juni bis August wurden demnach erst kürzlich angewiesen. Inzwischen sei aber auch die noch fehlende Rechnung des Pflegedienstes für den Monat September 2023 beglichen worden. Die daraus resultierende Zahlung des anteiligen Pflegegeldes für Thea Zeitz wurde daher ebenfalls erst im November angewiesen. Siegfried Zeitz in Borne war über diese Nachricht und den jetzt erfolgten Zahlungseingang sehr erfreut, nachdem er zuvor immer vergeblich versucht hatte, den Sachverhalt selbst mit der Krankenkasse zu klären.