Magdeburg. - Der Postbote klingelte vergebens. Keiner da! Thomas Siemann fand abends nur die Nachricht im Briefkasten, dass eine persönliche Zustellung seines Paketes nicht möglich war. Kein Problem, er werde es morgen in der DHL-Filiale abholen, dachte sich der Haldenslebener.

Dort musste er tags darauf aber erschrocken feststellen, dass seine via Internet bei einem Tierfutterhändler bestellten Waren von einer Post-Mitarbeiterin bereits an eine fremde Person herausgegeben wurden – ohne den Abholschein zu verlangen.

Fremder nimmt Paket mit: Prüfung schwierig

Er solle sich um eine Nachforschung bemühen, sagte man ihm, und so kontaktierte Thomas Siemann den Verkäufer, der sich auch kümmern wollte, aber nie wieder meldete.

Kann man in diesem Fall helfen, fragten wir bei DHL nach. Eine detaillierte Prüfung der Umstände erwies sich als relativ schwierig, da der Fall bereits mehrere Monate zurücklag, wurde uns mitgeteilt.

Der Absender des Paketes habe zwar einen Nachforschungsauftrag gestellt, doch die Unterlagen, die der Kundenservice daraufhin anforderte, bislang nicht eingereicht. Der DHL-Rat an unseren Leser in Haldensleben: Wenden Sie sich nochmals an den Absender des Paketes, und fragen dort nach dem aktuellen Bearbeitungsstand.

Happy End für Volksstimme-Leser: Sendung angekommen

Mehr konnten wir Thomas Siemann in dieser Sache leider nicht mitteilen. Der aber hat dann tatsächlich nochmals den Versender angeschrieben. Daraufhin wurde ihm ein Fragebogen per Mail zugeschickt.

„Nach Beantwortung kam innerhalb kurzer Zeit eine Sendung mit der bestellten Ware bei mir an“, teilte er unserer Redaktion erfreut mit.