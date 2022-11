Leseranwältin Verwechslung bei Paketzustellung - Bon Prix bedauert Verwirrung

Eine Riesebergstraße gibt es in Gardelegen zweifach: eine in der Ortschaft Weteritz sowie eine in Mieste, ebenfalls eine Ortschaft der Hansestadt, aber mit anderer Postleitzahl. Wie dort gibt es auch im nicht weit entfernten Bismark eine Namensgleichheit von Straßen: die Berkauer Straße direkt in Bismark sowie die Berkauer Dorfstraße im Ortsteil Berkau. Das ist hier wie dort gelegentlich eine Herausforderung für die Postzustellung, führte im Fall einer Berkauer Leserin aber sogar zu – ungerechtfertigten – Zahlungsaufforderungen durch einen Versandhändler.