In Sachsen-Anhalt sucht die Polizei unter anderem nach Hunderten Gewehren. Wie kann das sein?

In Sachsen-Anhalt sind im Lauf der Jahrzehnte 1.500 Waffen verschwunden.

Magdeburg - Seit dem Einbruch in der Nacht zum 20. April in die Räume des Schützenvereins in Eichenbarleben im Landkreis Börde fehlen auch weiterhin eine halbautomatische Pistole, ein Revolver mit dazugehöriger Munition (50 Patronen) und zwei moderne Luftgewehre. „Die Täter konnten leider noch nicht ermittelt werden“, sagt Polizeisprecherin Claudia Seidemann vom Revier Börde auf Nachfrage. Die Unbekannten hatten damals den Stahlschrank der Schützen aufgeschnitten und neben den Waffen auch Bargeld entwendet.