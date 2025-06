Nach dem Mord an einer jungen Frau in Halle steht ein Afghane auf der Top-20-Liste von Europas gesuchten Kriminellen. Er ist einer von 88 per europäischen Haftbefehl von der Landesjustiz gesuchten Täter.

Magdeburg. - Sechs Jahre nach dem Mord an seiner 26-jährigen Ex-Freundin in Halle wird nun auch im Rahmen der Europol-Kampagne „Europe’s Most Wanted“ international nach dem Afghanen Mohammad Suliman Niyazi gefahndet. Der 30-Jährige soll die junge Frau zuvor mehrfach bedrängt, gestalkt und in der leeren Wohnung einer gemeinsamen Freundin bei einer letzten Aussprache mit einem Messer erstochen haben. Die Bluttat wurde am 10. März 2019 entdeckt. Drei Tage später folgte der nationale Haftbefehl. Sein europäischer Haftbefehl besteht bereits seit 18. Juni 2019. „Das ging verhältnismäßig schnell, weil klar war, dass sich der Gesuchte nicht mehr in Deutschland befindet“, erklärt Oberstaatsanwalt Dennis Cernota aus Halle.