Bei einem Feuerwehreinsatz in Frose ist mindestens ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Frose l In der Ortsmitte von Frose, einem Ortsteil der Stadt Seeland in Sachsen-Anhalt, ist eine Scheune in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, stand der Nebengelass eines Wohngebäudes in der Nachtestetdter Straße in Brand. Ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte die Feuerwehr verhindert werden.

Die Bewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Mindestens ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.