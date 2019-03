Im Saalekreis nahe dem Flughafen Leipzig-Halle hat Hermes einen zweiten Standort eröffnet.

Kabelsketal/Leipzig (dpa) l Der Handels- und Logistikdienstleister Hermes hat einen weiteren Standort in Ostdeutschland. In Kabelsketal (Saalekreis) nahe dem Flughafen Leipzig-Halle wurde am Donnerstag ein neues Logistikzentrum eröffnet. Nach Unternehmensangaben sollen dort rund 200.000 Sendungen pro Tag sortiert und auf den Weg zu den Kunden gebracht werden. Das Logistikzentrum entstand im Süden Sachsen-Anhalts auf einer Fläche von rund 85.000 Quadratmetern. Rund 38 Millionen Euro wurden dafür nach Unternehmensangaben investiert, ein Jahr gebaut.



Hermes gehört zur Hamburger Otto Group. In Sachsen-Anhalt hat Hermes bereits in Haldensleben (Landkreis Börde) ein Versandzentrum für Pakete. Im Februar hatte das Unternehmen in der Hansestadt auch ein neues Verteilzentrum eröffnet. Hintergrund ist der zunehmende Online-Handel. Dabei werden Waren weltweit per Computer bestellt, in Verteilzentren transportiert, dort sortiert und per Paketdienst an die Empfänger geliefert.

Bedeutender Loigistikstandort

Sachsen-Anhalt hat sich nach Angaben von Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Logistikstandort in Deutschland entwickelt. Von Vorteil sei die Lage im Herzen Europas, am Schnittpunkt europäischer Verkehrsachsen und nah an wachstumsstarken osteuropäischen Märkten.



Das Land habe seit dem Jahr 2000 knapp 70 Investitionen der Logistikbranche im Gesamtvolumen von rund 868 Millionen Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gefördert. Damit verbunden waren laut Willingmann mindestens 2600 neue Arbeitsplätze. Zudem seien durch die geförderten Investitionen rund 4100 Arbeitsplätze gesichert worden.



Die Lager- und Verkehrsbranche bietet laut Arbeitsmarktexperten neue Jobchancen. Insgesamt sei die Zahl der Beschäftigten in dieser Branche allein in Sachsen-Anhalt zwischen Juni 2017 und Juni 2018 um 5,5 Prozent (2600 Menschen) auf 49 900 Männer und Frauen gestiegen. Im vergleich dazu habe die Beschäftigung insgesamt im Land in diesem Zeitraum nur um 0,8 Prozent zugenommen, teilte ein Sprecher der Landesarbeitsagentur in Halle mit.